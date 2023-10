Denuncian a policías extorsionadores

Los transportistas señalaron que los agentes instalan retenes ilegales por la carretera 27, El Sahuaral, Bacobampo, Basconcobe y otros puntos, donde cometen muchos abusos de autoridad, sobre todo por las tardes y noches.

“Ya lo hemos denunciado muchas veces, incluso se ha pedido directamente al presidente municipal, Jesús Tadeo Mendívil Valenzuela, que tome cartas en el asunto, pero por lo visto les vale; los policías siguen haciendo de las suyas, no hay quién los frene”, dijo José Irene Wilson Antelo, camionero de Huatabampo.

Otros transportistas, Ramiro Reyes Mumulmea y Florentino López Arvayo, aseguraron que ya tienen varios meses batallando con esa problemática, a la que, sin embargo, el Ayuntamiento sigue sin darle importancia.

“Nos siguen parando con cualquier pretexto, no se vale; también nos dicen que son revisiones de rutina; al final de cuentas nos buscan algo malo para pedirnos dinero”, manifestaron.

“Los policías no tienen nada qué hacer en esos puntos; que se vayan a buscar delincuentes y no a quitarle el dinero a la gente de manera muy fácil; ya basta de tantos abusos, no es justo”, expresaron.

Los denunciantes dijeron que las autoridades municipales de Etchojoa deben hacer algo firme al respecto, porque después de las denuncias los agentes “como que se calman un poco, pero a los pocos días vuelven a instalarse”.