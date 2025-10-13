Clima en Sonora hoy, 13 de octubre: El calor da tregua con la llegada de un frente frío

Basándose en la valoración y análisis de la información meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este 13 de octubre.

La dependencia informó que para este lunes se prevé nubosidad y lluvias ligeras con puntuales moderadas en el noreste y oriente del estado, derivadas de la combinación del sistema tropical “Raymond” y el frente frío número 6.

LLEGARÁ UN NUEVO FRENTE FRÍO

Durante la tarde, los efectos de ambos sistemas tenderán a disiparse, permitiendo condiciones más estables en gran parte de la entidad. Sin embargo, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste del país el próximo 16 de octubre, provocando un descenso en las temperaturas y amaneceres fríos en municipios de la zona montañosa de Sonora. Se esperan además rachas de viento de entre 40 y 60 km/h.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo : Amaneció con 21°C y humedad del 85%. Se prevé una temperatura máxima de 30°C , vientos de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia.

: Amaneció con 21°C y humedad del 85%. Se prevé una temperatura máxima de , vientos de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h. Cielos parcialmente nublados y 40% de probabilidad de lluvia. Ciudad Obregón : Mínima de 23°C y humedad del 90%. Máxima de 31°C , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 45% de probabilidad de lluvia.

: Mínima de 23°C y humedad del 90%. Máxima de , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos parcialmente nublados y 45% de probabilidad de lluvia. Nogales : Amaneció con 13°C y humedad del 95%. Máxima de 22°C , vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

: Amaneció con 13°C y humedad del 95%. Máxima de , vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de precipitación. San Luis Río Colorado: Mínima de 17°C y humedad del 50%. Máxima de 32°C, vientos de 15 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente despejados y 15% de probabilidad de lluvia.

Navojoa : Mínima de 23°C y humedad del 95%. Máxima de 30°C , vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente nublados y 60% de probabilidad de precipitación.

: Mínima de 23°C y humedad del 95%. Máxima de , vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h. Cielos mayormente nublados y 60% de probabilidad de precipitación. Agua Prieta : Amaneció con 16°C y humedad del 90%. Máxima de 24°C , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 60% de probabilidad de lluvia.

: Amaneció con 16°C y humedad del 90%. Máxima de , vientos de 10 km/h con rachas de 40 km/h. Cielos mayormente nublados y 60% de probabilidad de lluvia. Guaymas: Mínima de 24°C y humedad del 80%. Máxima de 29°C, vientos de 15 km/h con rachas de 60 km/h. Cielos parcialmente nublados y 45% de probabilidad de precipitación.

RECOMENDACIONES

Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada sobre los avisos meteorológicos oficiales, evitar exponerse a rachas fuertes de viento, y tomar precauciones en zonas con probabilidad de lluvia ligera o moderada.