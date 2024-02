Alfonso Durazo: Avanzan gestiones con CFE para el subsidio de energía eléctrica

Como positivo, calificó el gobernador Alfonso Durazo Montaño el encuentro que sostuvo esta semana con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz en el tema del subsidio en la tarifa para los usuarios en Sonora.

"Estamos viendo varios temas (con el director de CFE), obviamente uno de ellos es el del subsidio y estamos avanzando bien y luego hay que echarnos un round con la Secretaría de Hacienda", mencionó al terminar el evento donde hizo la entrega de becas a deportistas destacados en Hermosillo.

"Estamos viendo también un par de inauguraciones que tenemos pendientes, hay 2 plantas de generación de energía que le llaman de ciclo combinado en San Luis Río Colorado con una inversión una de ellas de 10 mil millones de pesos y otra de 12 mil millones de pesos y ya están en el tramo final", expresó.

El mandatario estatal adelantó que en la última semana de febrero se contempla la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Y la verdad es que siempre que viene el presidente nos deja muy buenas noticias y yo creo que no va a ser la excepción", sostuvo.

PLAN DE JUSTICIA YAQUI

Durazo Montaño mencionó que hay mucho avance en las obras del Plan de Justicia Yaqui, e incluso ya se inició la construcción del acueducto para llevar agua, con una extensión de 70 kilómetros.

"Están los avances de la obra en el hospital del Seguro Social en Vícam y para la fecha de la visita del presidente vamos a concluir todo el canal de riego del Distrito 18", manifestó.

Con el acueducto y sus ramales, dijo, van a poder suministrar agua a 50 pueblos Yaquis.

"Espero que para esa fecha (última semana de febrero) ya podamos abrir la llave y que la gente reciba el agua en sus domicilios.

Siempre me he preguntado cómo es posible que los Yaquis que viven en el corazón geográfico de Sonora no tengan agua potable, mencionó, simple y sencillamente eso no puede ser.

Por el avance que presenta la obra, el gobernador señaló que esperan terminar el acueducto de Álamos en el mes de marzo.

INSTALACIONES MILITARES EN CABORCA

En materia de seguridad, Alfonso Durazo resaltó la construcción de un cuartel en la zona de Caborca, que tendrá capacidad para albergar a 500 elementos del Ejército, lo que brindará mejores condiciones a esa región por la presencia de fuerzas castrenses.

"Estará en el corazón de una zona que no es fácil en materia de seguridad y esos 500 elementos adicionales van a fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad", explicó.