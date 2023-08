VIDEO | Regreso a clases: alumnos se lanzan desde una ventana por tiroteo en Carolina del Norte

La Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos de Chapel Hill fue atacada este lunes cuando los alumnos regresaron a sus clases, un "peligroso hombre armado" ingresó a las instalaciones de la escuela, que, "según el centro educativo ya ha sido detenido".

"Esta es una forma trágica de iniciar un nuevo semestre y el estado proveerá toda la ayuda necesaria para apoyar a la comunidad universitaria", mencionó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

Momentos en que la alerta se encontraba activa, la escuela solicitó a los estudiantes que se resguardaran en la zona y solicitaron que no se acercarán.

Según testigos comentan que alumnos se encerraron en los edificios de la escuela, mientras que los agentes que se encontraban armados inspeccionaban el área.

Un video que fue distribuido a través de las redes sociales se muestra la presencia de algunos estudiantes saltando por la ventana para huir del atacante.

La universidad cuenta con alrededor de 32 mil estudiantes, más 4 mil profesores y 9 mil empleados.

La escuela emitió una primera alerta poco después de las 13:00 hora local de Carolina del Norte, donde indican de la presencia de una persona peligrosa y armada "dentro o cerca" de las instalaciones.

El tiroteo se llevó a cabo en los Laboratorios Caudill, que actualmente se encuentran cerrados mientras se realizan pruebas, mencionó el jefe de la policía Brian Jaime, sin embargo, desconoce el motivo y hasta el momento no se ha encontrado el arma.

Tres horas después tanto la policía local como la universidad indicaron a través de las redes sociales que la situación se resolvió; se confirmó la muerte de un miembro de la facultad.

VIDEO: Students jumped out of windows at the University of North Carolina during today's shooting pic.twitter.com/Ok74k94K92