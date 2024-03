Se registra intensa persecución y balacera al norte de Ciudad Obregón

Un fuerte despliegue policiaco se observó el jueves a mediodía al norte de Obregón, luego de que elementos de la Policía Municipal ubicaran y persiguieran a un grupo de presuntos delincuentes.

Los hechos iniciaron a las 12:00 horas en el bulevar Villa Bonita, donde los uniformados detectaron una vagoneta de color gris, a la cual le marcaron el alto.

Debido a que sus ocupantes hicieron caso omiso, se inició una persecución en la que además hubo un intercambio de disparos entre policías y presuntos delincuentes.

Fue en calle Obregón y Nogales, en la colonia Nueva Creación de la Comisaría de Esperanza, donde la unidad motriz fue abandonada.

Debido a que los ocupantes de la misma continuaron con su huida a pie, se desplegó un fuerte operativo en la zona; sin embargo, los sujetos lograron escapar.

En cuanto a la unidad en la que viajaban; la cual presuntamente cuenta con reporte de robo y blindaje, fue remolcada a los patios de la Fiscalía del Estado, donde quedaría bajo resguardo.

ACUSAN A MINISTERIALES DE DAÑAR CASA

Cabe señalar que, un residente de la Nueva Creación señaló a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de ocasionar daños a su vivienda mientras buscaban a los ocupantes de la vagoneta.

"Tuvimos la mala suerte de que la camioneta se parara frente a nuestra casa, los policías nos pidieron que saliéramos por la puerta de atrás y ellos entraron por enfrente, pero destrozaron la puerta a pesar de que no estaba cerrada", expresó el afectado, quien dijo que, además de la puerta, le dañaron algunas cámaras de seguridad que tenía instaladas en su hogar.

"Me dijeron que hicieron eso porque primero hay que preservar la vida humana, pero ¿a mí quien me va a pagar los daños? las personas esas no estaban en mi casa", agregó.