Se hizo pasar por muerta, desapareció y la hallaron asesinada

De acuerdo con elementos de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa, el cadáver estaba envuelto en una bolsa de plástico, tenía las manos amarradas a la espalda; además, le habían colocado piedras para mantenerlo en el fondo. Se determinó que la causa de muerte fue por asfixia (ahorcamiento).

El viernes el hallazgo del cadáver de una mujer flotando en un canal puso en acción a las autoridades ministeriales, y este sábado, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, dio la noticia del hallazgo de Cándida Cristal.

EL EXTRAÑO CASO

De acuerdo con las investigaciones, la mujer de 34 años de edad fue una conocida locutora y directora de Comunicación en la Policía Municipal del puerto; sin embargo, algo pasó, que en julio de 2021, a través de redes sociales, su familia reportó que había muerto de Covid-19, pero no se encontró acta de defunción en el Registro Civil.

A raíz de su supuesto fallecimiento, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, publicó una esquela dando el pésame a la madre de la locutora.

Sin embargo, un año después y en charla con su mamá, la fiscal Sara Bruna Quiñónez la señora le dijo que su hija había desaparecido, por lo que se inició una intensa búsqueda para dar con la mujer, pese a la inconsistencia y contradicción de los datos en torno a su muerte y desaparición.

Luego, se aclaró que la denuncia de desaparición de Cándida se efectuó el 21 de julio de 2022, fecha que no corresponde a cuando la exfuncionaria municipal no estuvo localizable; es decir, la denuncia fue presentada dos meses después de que ya no fuera localizada, por lo que se emitió ficha de búsqueda, en la que se dio a conocer la media filiación de la locutora.