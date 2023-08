Policías actuaron conforme a la ley tras riña entre Alma y su probable asesino

Respecto al actuar de los policías municipales en torno al feminicidio de alma Lourdes, el alcalde de Cajeme dijo que los elementos que atendieron el llamado inicial; cuando la mujer y el presunto responsable del crimen tuvieron un altercado en la carnicería donde ella trabajaba, realizaron los protocolos a seguir en este tipo de casos.

"Se recibió el reporte y si se acudió, hay una tarjeta informativa que se levantó de la actuación de la policía, nada más que en ese momento ya no estaba esa situación (riña) se le indicó a los afectados que tenían que proceder con la Fiscalía para levantar una denuncia, de acuerdo con el protocolo", mencionó Javier Lamarque Cano, quien recordó que, si no existe flagrancia, la Policía Municipal no puede actuar, por lo que en ese momento los oficiales se limitaron a realizar rondines en la zona, pero no lograron ubicar al individuo, quien presuntamente regresó horas después y asesinó a balazos a la joven mujer.

En cuanto al tiempo de respuesta ante el llamado al 911, Lamarque Cano dijo que fue de aproximadamente cinco minutos.

Respecto al lamentable acontecimiento, el alcalde expresó sus condolencias a familiares de Alma, y se comprometió a darle puntual seguimiento al caso.

"Estamos indignados también por esto que pasó, estamos actuando en el marco que la ley nos permite actuar, y estaremos pendientes de que se sigan los procedimientos para que se castigue al culpable con todo el peso de la ley", expresó.