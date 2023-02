Piden que la FGJE actúe contra financiera fraudulenta

"Te mienten desde el principio que te van a entregar el carro en un mes, luego son dos meses, luego tres, te traen a puras mentiras, el "gancho" que ellos usan es que te dicen que no te van a pedir aval", manifestó el delegado general de dicha fundación, quien agregó que la financiera se dedica a "jinetear" el dinero, pues pide un enganche e incluso mensualidades, pero no entrega los vehículos.

Reynaldo Castillo López, dijo que son 52 personas agremiadas a la asociación las que hasta el momento han salido afectadas, de las cuales, 15 han puesto denuncia ante la Fiscalía Estatal.

"Te empiezan a pedir documentos que no tienes, y con eso ellos pretenden que la gente se enfade y cancele, y al hacer eso solo quieren entregar el 30 o 40 por ciento del dinero que se les ha dado", agregó.

Uno de los afectados, de nombre Carlos, dijo que dio 100 mil pesos para adquirir un auto, y la empresa en cuestión solo le ha dado largas.

"A mí me dieron este documento en octubre, me dijeron que ya me iban a entregar mi carro y hasta la fecha sigo esperando", expresó.

El delegado de la Fundación Madrazo calificó como lento el actuar de la Fiscalía, en torno a las investigaciones hacia la empresa en cuestión, misma que presuntamente ya está operando en Hermosillo con otra razón social.

"La agente del Ministerio Público está omitiendo el llamado de la gente que quiere su dinero de regreso, nosotros no peleamos más que les devuelvan al 100 por ciento el dinero, ya si ellos quieren castigar a la empresa que lo hagan", manifestó.

Por su parte, el representante legal de la fundación, Óscar González Ulloa, comentó que tienen al menos una carpeta de investigación fundamentada con testimoniales y otras pruebas.

"Nosotros no tenemos duda que nos encontramos ante un fraude, a un grupo específico de la sociedad", mencionó el abogado, quien dijo que además de automóviles, la financiera ofreció motocicletas y créditos en efectivo bajo el mismo esquema.