Peatones deben extremar precauciones

"Desafortunadamente pasó esa situación, son situaciones que a veces no podemos controlar, sin embargo, hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se crucen por lugares donde no deben y pongan más atención a los vehículos", mencionó Claudio Cruz Hernández.

El jefe de la Policía Municipal también dijo que, mantendrán la presencia de elementos de Tránsito en las calles donde se realicen trabajos de recarpeteo y el tráfico sea desviado, para evitar congestionamiento vial, tal y como sucedió el día del fatídico accidente.

"Es un beneficio que veremos más adelante, sin embargo, ahorita la situación es que siguen las obras y tenemos que atender este tipo de situaciones", finalizó.