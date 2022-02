Padre busca desesperadamente a sus dos hijas de 11 y 13 años

La familia de las pequeñas se encuentran muy preocupados y por ese motivo las buscan por cielo, mar y tierra; desaparecieron la tarde de ayer domingo

Por: Joel Zazueta

Carlos Lizárraga explicó que sus hijas Yareli Noemí Lizárraga y Stefani Scarlet, de 11 y 13 años de edad, salieron de su domicilio en Cananea, Sonora, a las 15:30 horas del domingo 6 de febrero 2022.

"Buenas disculpe la hora pero estoy en busca de mis hijas, salieron el día domingo alrededor de las 5:30 de la tarde de mi casa aquí en la Nezahualcóyotl atrás de la Técnica No. 9 de Cananea y no he sabido nada de mis hijas, publicó el padre en sus redes sociales.

Agregó que iban a regresar rápidamente, pero así no sucedió, por ese motivo comenzaron a buscarlas al caer la noche, pero hasta este día de lunes no han aparecido.

Mediante las redes la familia solicitó la ayuda a la ciudadanía para que ayuden a aportar cualquier dato para dar con el paradero de las hermanas. Si tienes información marcar al teléfono 645 330 4265.