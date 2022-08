Marchan por sus desaparecidos

"Yo vi a mi hijo por última vez el 20 de marzo del 2020; las autoridades nomás nos toman el ADN y ya no vuelven. A mí ya me han dado santo y seña del lugar donde podría estar mi hijo, pero no me han ayudado. Me dicen que necesito autorización para buscarlo; yo siempre lo recuerdo, más en las noches o los días lluviosos, se me parte el corazón", fueron las palabras de Margarita Ortiz, al recordar a su hijo Carlos Ramírez Ortiz.