Llama alcalde a no exponer a niños a entornos violentos

Aunque no se ha proporcionado mayor información en relación a los hechos ocurridos el sábado; donde una niña fue alcanzada por una bala mientras viajaba en auto, el alcalde de Cajeme hizo un llamado para no exponer a menores de edad a entornos o situaciones de violencia .

"Es muy lamentable que esto suceda, desgraciadamente en ocasiones este tipo de situaciones suceden porque los familiares están involucrados en alguna actividad ilícita y exponen a los niños, no digo que sea el caso en particular de esta niña, no tengo información al respecto, tengo información de otros casos donde ha sucedido eso, donde algún menor sale lesionado porque desafortunadamente es expuesto por familiares que tienen algún tipo de actividad delictiva", mencionó Javier Lamarque Cano respecto al lamentable acontecimiento donde Dailin de 10 años de edad resultó herida.

Como se dio a conocer en su momento, la niña viajaba en un sedán gris por la calle Ejército Nacional y Coahuila cuando sujetos no identificados accionaron armas de fuego, hiriendo a la menor en su pierna izquierda.

Trascendió que dicha lesión, compromete su estado de salud, por lo que se encuentra bajo estricta observación médica.

"Es muy importante que tomen conciencia quienes estén metidos en actividades delictivas, que cuando actúan o se meten a e se tipo de actividades no van solos, va el paquete completo, ojalá recapacitaran", agregó el alcalde de Cajeme, quien dijo que en ese tipo de casos, cuando alguna víctima inocente es afectada y la familia lo requiera, se le ofrece el apoyo que sea necesario.

Cabe señalar que, laestatal no ha proporcionado mayor información en torno al lamentable suceso, por lo que se desconoce si el blanco del ataque fue algún ocupante del automóvil en el que viajaba la niña, o si dicha unidad fue alcanzada por las balas en otras circunstancias.