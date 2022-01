Hace pasar a su tío muerto por vivo para cobrar su pensión

El individuo intentó justificarse diciendo que no se había dado cuenta que su familiar había fallecido

Por: Edel Osuna

Intentando cobrar la pensión de la que gozaba su tío, un tipo originario de Irlanda, llevó a su familiar a la oficina de Correos, pero los empleados notaron algo extraño en el titular y se dieron cuenta que estaba muerto.

El fallecido fue identificado como Peadar Doyle, de 66 años de edad, y el pariente involucrado es su sobrino, Declan Haughney, de 40, y el incidente se registró en la ciudad de Carlow.

De acuerdo con medios irlandeses, el hombre llegó al lugar acompañado de otro sujeto, quienes cargaban al tío, a fin de que retirara el dinero de su pensión.

Sin embargo, cuando tocó su turno, los trabajadores notaron que algo no estaba bien con Peadar, pues no caminaba por su cuenta, ni mostraba una señal de estar vivo.

Cuando lo pusieron frente al mostrador para cobrar, el cuerpo sin vida del hombre se desplomó, por lo que, alarmados, el personal llamó a la Policía, a fin de que levantaran el cuerpo y se determinaran las causas de muerte.

La autoridad determinó que el anciano tenía tres horas muerto, y había dejado de existir por causas naturales.

Pero cuando se cuestionó a Declan la razón de que lo presentara así, el hombre se justificó absurdamente que no sabía que su tío había muerto, pero sí llevó su cuerpo rígido a cobrar.

"¿Por qué querría robarle a mi tío?, tengo 40 años, no soy un niño, no soy un chico joven; no soy un idiota para entrar con un hombre muerto y cobrar su dinero", señaló el hombre.