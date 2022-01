Familiares de Lizeth Muñoz agradecen apoyo en su búsqueda

El cuerpo de la jovencita de 20 años fue encontrado en un predio en Bácum, presuntamente fue asesinado por su pareja, quien se suicidó

Por: Joel Zazueta

La mañana del ayer domingo se ubicó una fosa clandestina en el municipio de Bácum, en su interior, se encontraba el cuerpo de una joven mujer reportada como desaparecida desde el pasado 20 de enero, quien presuntamente fue víctima de un crimen pasional.

Lizeth Muñoz, de 20 años de edad, fue encontrada después de las 10:30 horas del domingo, estaba desnuda y parcialmente sepultada, gracias a una pulsera y cadena sus familiares la reconocieron. La tragedia provocó que dos niños de 4 y 2 años se quedaran sin padres.

La familia, agradeció a la ciudadanía por la ayuda que les proporcionaron al compartir la ficha de búsqueda de la joven.

"Gracias infinitas a las personas que de alguna manera me ayudaron a llegar a casa, no de la forma que hubiese querido , pero al final de cuentas, agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar unos minutos más con mis hijos y familia... Me voy con la certeza de que Dios es justo y grande, que cuidará de mis hijos y que llenará de paz a mi familia... Ustedes que verán crecer a mis pequeños, les pido un último favor; siempre recuérdenles que los amo, amé y amaré con el alma, les suplico que omitan toda información que pueda dañarlos".

"Toda esa pesadilla ya terminó y perdono con el corazón a todas esas personas que estuvieron involucradas... Seguiré mi camino, allá donde no hay más golpes, lágrimas, sufrimiento, tristeza y dolor".

La Fiscalía del Estado dio a conocer que inició el procedimiento científico- legal para la identificación de los restos encontrados.