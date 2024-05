En Cajeme quieren volver a ser policías tras ser despedidos

Aunque han transcurrido más de cuatro meses desde que varios agentes de la Policía Municipal fueron removidos de su cargo, algunos de recuperar su trabajo, mediante la promoción de un amparo.

Tal es el caso de José Trinidad Gil Salazar, uno de los afectados quien también es presidente de la Unión de Gendarmes de Cajeme.

"Yo ya tengo los amparos, de hecho, ya los gané, todo fue favorable, el juez me aprobó mi derecho, dice que se dejaran las cosas como estaban, que no era procedente", mencionó el expolicía, quien atribuyó su despido a una manifestación pacífica que realizó en compañía de otros de sus compañeros, que también tuvieron el mismo destino.

"Asuntos Internos fue quien tomó esa decisión y no les compete, su función es tomar denuncias de la sociedad hacia nosotros, no de denuncias del secretario de seguridad pública hacia nosotros, eso no está dentro de sus funciones", agregó.

En ese sentido, Gil Salazar dijo que además de él, son aproximadamente 15 elementos que también promovieron un amparo, con resultados favorables.

Finalmente, comentó que otros 97 policías podrían ser separados de su cargo por no aprobar el C3, lo que calificó como inhumano, pues aumentaría el déficit de agentes en el municipio.

"Deberían ser 1200 elementos para Cajeme, y ahorita son poco más de 700, y todavía quieren quitar a más", expresó.