En Cajeme policías despedidos se inconforman; "Estamos en una situación muy crítica, vienen cosas muy feas"

Inconformes después de que fueran separados de su cargo, se mostraron este lunes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme (SSPM) quienes se plantaron frente a Palacio Municipal.

"Nos están despidiendo injustamente a tres compañeros por lo pronto, pero a lo que tenemos conocimiento son 32 elementos en total, ahorita lo hicieron con nosotros tres, nos están inculpando porque el 28 de febrero del año pasado hicimos una manifestación, por haber dado información de la situación que se vive en Seguridad Pública", expresó José Trinidad Gil Salazar, uno de los afectados, quien además es presidente de la Unión de Gendarmes de Cajeme en Defensa de Nuestros Derechos A. C.

Recordó que durante la última protesta que realizó el grupo que lidera, exigían uniformes, armamento y unidades, además de un aumento de sueldo, pues actualmente los policías cuentan con un bono de compensación proporcionado por el Gobierno del Estado, mismo que no se ha integrado a su salario.

Ramón Alberto Favela Gómez, otro de los policías despedidos, manifestó que él no había aprobado el C-3 y se amparó para volver a realizar la prueba, pero repentinamente lo removieron del cargo.

"Mi encargada me dijo que me presentara urgentemente en Asuntos Internos, y ya ahí el licenciado me dijo que estaba removido de mi cargo por haberme manifestado el año pasado, fue todo lo que me dijo", comentó el exagente, quien tenía 13 años en la corporación.

"Estamos en una situación muy crítica, vienen cosas muy feas para Cajeme, sin policías yo no sé qué va a pasar aquí", dijo Ernesto Valenzuela, quien también fue separado de su cargo como policía.

Agregó que además de los más de 30 agentes que podrían ser despedidos por manifestarse, hay 96 elementos reprobados en el C-3.

"De por sí el estado de fuerza está muy débil, ¿ahora con 120 y tantos elementos menos'", cuestionó.