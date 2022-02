Denuncian a doctor porque tiene a abuelita viviendo entre gusanos

La señora E. G. fue encontrada por una vecina en condiciones insalubres y en evidente caso de crueldad, maltrato y privación de la libertad.

En la cuenta de Facebook, Míriam Yazmin Hernández, publicó un mensaje en donde solicita ayuda a la ciudadanía y a las autoridades:

"Hoy le lleve comida a una amiguita adulto mayor, que no tiene familiares y está al cuidado del DOCTOR DENTISTA RENATO MARTINEZ CAZAREZ Y LA MAESTRA JUBILADA MAYRA PARRA, a quienes como ciudadana y amiga de la señora E. G. los hago responsables de la omisión de cuidados, crueldad, privación de la libertad, y maltrato a un adulto mayor ya que la casa donde viven y la casa donde vive MI AMIGA le pertenece quienes según versiones de muchos vecinos ellos la despojaron de su casa y ahora quieren la otra casa".

También, solicitó ayuda a las instituciones para que pueda atender el caso:

"Pido justicia por este medio, y pido a las instituciones correspondientes que hagan su trabajo, estas personas y sus hijas, pretenden quedarse con lo poco que mi amiga tiene por favor ayúdenme alguna autoridad, un abogado, que pueda ayudarnos a hacer justicia y que mi amiga pueda disfrutar de una vida digna de lo que le pertenece. A continuación pongo fotos de como la tenían esas personas quienes no me dejaron entrar pero me subí a una bardita para verla por una ventana y así fue que pude darme cuenta el estado inhumano que la tenían".

Yazmin Hernández, agradeció a las dependencias que se han acercado para ayudar a la abuelita:

Gracias a Geavvig y al Subprocurador del adulto mayor, y a la Cruz Roja que me apoyaron, al la oficial Elisa García y al oficial Ramos. ayúdenme hacer justicia y para que tenga una mejor vida para ella.