Dan pena máxima a feminicida de Cajeme

Deberá pasar 75 años en prisión por el asesinato de María Zulema y la tentativa de homicidio de Filiberto, crímenes cometidos en enero de 2021

Por: Edel Osuna

David no volverá a vivir libre por los próximos 75 años y 10 meses, y probablemente no llegue a ellos, pues tiene 53; sin embargo, su edad no fue problema para asesinar a su ex pareja sentimental, María Zulema, y atentar contra la pareja sentimental de esta, Filiberto.

Y es que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora logró que el juez emitiera sentencia condenatoria ejemplar en contra del feminicida, con base en los elementos de prueba aportados.

Asimismo, David deberá pagar una multa, la reparación del daño en forma genérica y el pago de la reparación del daño moral.

Los delitos que le fueron imputados son responsable de privar de la vida a María Zulema, de 38 años, y tentativa de homicidio con alevosía y ventaja en perjuicio de Filiberto, de 42.

De acuerdo con las indagatorias, ejecutadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), los trágicos hechos se registraron el 25 de enero de 2021 en la calle Pitahaya de la colona Amanecer I, en Ciudad Obregón.

Hasta ese lugar llegó David, quien ciego de celos se metió a la fuerza a una vivienda, donde la mujer y su nueva pareja dormían.

El sujeto tomó por asalto a su rival, lo golpeó en la cabeza; luego ató de manos a ambos, pero a su ex la asesinó; luego de ello, huyó.

Sin embargo, Filiberto sobrevivió a los hechos, pero tuvo que permanecer internado varios días en el hospital.