Busca Tránsito prevenir accidentes

Fue en el cruce de las calles Miguel Alemán y Galeana, donde los oficiales entregaron folletos a transeúntes, automovilistas y motociclistas, con medidas de seguridad para evitar accidentes.

"Vamos más que nada a la prevención de accidentes, invitar a la ciudadanía a que haga conciencia, para que tomen sus precauciones y acaten las reglas de Tránsito", mencionó Manuel de Jesús Gutiérrez Arredondo.

En ese sentido, el comandante del Departamento de Tránsito mencionó que el no utilizar cinturón de seguridad, no portar casco de seguridad en el caso de los motociclistas, el no respetar señalamientos, utilizar el celular al conducir y no respetar los límites de velocidad son las principales causas de accidentes viales.