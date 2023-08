Atropellan a señor frente al Mercadito Unión

Con lesiones en diferentes partes del cuerpo, resultó un señor de aproximadamente 60 años de edad, a quien el miércoles por la mañana arrolló una camioneta en la colonia Cumuripa.

El percance sucedió poco después de las 07:00 horas, en la calle No Reelección entre California y No Reelección, frente al Mercadito Unión.

Se dio a conocer que el afectado; de nombre Felizardo C. R., cruzaba la calle No Reelección hacia el norte, cuando lo embistió una pick up Nissan Estaquitas de color blanco que se desplazaba hacia el oriente.

El personal de Cruz Roja se encargó de brindar primeros auxilios al señor, mismo que fue trasladado a un hospital local, donde quedó internado.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito tomaron nota de los hechos y redactaron un informe, para los fines legales a los que haya lugar.