Arde camioneta en Prados del Tepeyac

Los hechos ocurrieron a las 05:30 horas, en la calle Flavio Bórquez, entre París y Bahía de Kino, del mencionado asentamiento, ubicado en el sector suroeste de Ciudad Obregón.

El vehículo afectado es de la marca Isuzu, de color crema y modelo atrasado, la cual resultó con severos daños en el interior y el compartimiento del motor, a pesar de la pronta intervención de los "tragahúmo".

Aunque la Policía recorrió el sector en busca de sus ocupantes, no lograron ubicarlos, por lo que la pick up tuvo que ser remolcada a un corralón particular, donde quedará bajo resguardo.