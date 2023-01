Accidente en el PICO pudo convertirse en tragedia

"Gracias a Dios estaba el silo lleno de grano; eso ayudó a que al momento del accidente este no colapsara por completo, o que los trabajadores cayeran al fondo", dijo Víctor Manosalvas Mena, en relación con los hechos ocurridos el miércoles por la tarde en el Parque Industrial de Ciudad Obregón ( PICO ).

Como oportunamente se informó, poco después de las 17:00 horas, dos hombres cayeron a la parte alta de un silo, mientras retiraban una tubería que pasaba por encima de este con apoyo de una grúa.

Uno de los cables de acero que sostenía la tubería se rompió, por lo que esta cayó en citado depósito de granos, aplastando parcialmente a uno de los empleados, mientras que el otro cayó encima.

El comandante del Departamento de Bomberos dijo que uno de los principales factores para que el percance no tuviera resultados trágicos, es que el silo se encontraba lleno, lo que ayudó a que este no colapsara por completo; y a que los dos hombres no cayeran a su interior.

"Si hubieran caído al interior, todavía estuviéramos trabajando, porque el grano se los hubiera tragado y hubiéramos vaciado el silo", comentó Manosalvas Mena.

Recordó que para lograr rescatar a los dos hombres participaron 12 bomberos, e hicieron uso de cuatro unidades, además de una grúa de la empresa donde ocurrieron los hechos, con la cual se elevaron aproximadamente a 50 metros, para quedar justo encima de los individuos y poder bajarlos.