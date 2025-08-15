  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 15 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Rafael Hernández. Viernes 15 de agosto de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Ago. 15, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Rafael Hernández. Viernes 15 de agosto de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policíaca, en Sonora a Diario.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, jueves 14 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, jueves 14 de agosto de 2025

Agosto 14, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, miércoles 13 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, miércoles 13 de agosto de 2025

Agosto 13, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, martes 12 de agosto de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, martes 12 de agosto de 2025

Agosto 12, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana