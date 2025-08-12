Noticiero
Noticiero Sonora a Diario con Rafael Hernández, martes 12 de agosto de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónAgo. 12, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez, lunes 11 de agosto de 2025RedacciónAgosto 11, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario con Joel Gutiérrez, viernes 8 de agosto de 2025RedacciónAgosto 08, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 7 de agosto de 2025RedacciónAgosto 07, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana