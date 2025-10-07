Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; martes 7 de octubre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónOct. 07, 2025
Contenido Relacionado
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 6 de octubre de 2025RedacciónOctubre 06, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 3 de octubre de 2025RedacciónOctubre 03, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana
Noticiero
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 2 de octubre de 2025RedacciónOctubre 02, 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana