  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 6 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 6 de octubre de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Oct. 06, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 6 de octubre de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policiaca, en Sonora a Diario.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 3 de octubre de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 3 de octubre de 2025

Octubre 03, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 2 de octubre de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; jueves 2 de octubre de 2025

Octubre 02, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 1 de octubre de 2025
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; miércoles 1 de octubre de 2025

Octubre 01, 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana