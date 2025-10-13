  • 24° C
Noticiero

Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 13 de octubre de 2025

Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañana

Oct. 13, 2025
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; lunes 13 de octubre de 2025

Políticaeconomíacultura y la nota policiaca, en Sonora a Diario.

Redacción
Redacción
