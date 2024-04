"Ya se detuvo al policía que asesinó a Yanki Kothán, estudiante de Ayotzinapa": AMLO

En la mañanera de este miércoles 10 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que durante la madrugada fue detenido el policía que asesinó a Yanqui Kothán, estudiante de Ayotzinapa.

"Estaba en un rancho guardado en Guerrero, cerca de Acapulco, se está haciendo la investigación correspondiente. Durante la detención se localizaron tres armas (un revólver y dos escopetas)", expresó AMLO.

El mandatario federal reveló que ya todos los implicados en el asesinato del estudiante ya se encuentran detenidos, solo faltaba este policía que se había fugado.

ANTECEDENTES

AMLO recordó que en el primer informe se dijo que los jóvenes habían disparado y que en respuesta, el policía había matado al estudiante de la normal, incluso se dijo que tenían armas y droga.

"No aceptamos ese primer informe y se investigo, y se llegó a la verdad, porque ya no es igual que antes, no somos lo mismo. Entonces ya se detuvo a este policía que asesinó al joven estudiante de Ayotzinapa", expuso el presidente.

PANORAMA

AMLO dijo que todos los días está trabajando para encontrar a los jóvenes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa.

"Me reúno con todo el gabinete de seguridad aun vez a la semana para evaluar los avances, el trabajo que se hace todos los días, tanto en oficinas como en el territorio; hay una búsqueda permanente en el terreno, en el campo, y continúa la investigación."Y vamos avanzando", mencionó AMLO.

López Obrador reiteró que se reunirá con las madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa, pero está esperando que pase este tiempo de campaña para que se utilicen estos lamentables hechos, "porque vivimos como tiempos de zopilotes".

El presidente llamó a la población de Guerrero, en especial a quienes habitan en las inmediaciones de Chilpancingo, a no dejarse manipular, porque en la región hay muchos intereses que están actuando en la región, y no todos tienen el propósito de que haya justicia.