Xóchitl Gálvez va por vivienda para jóvenes

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que durante su Gobierno impulsará un Programa de Vivienda para Jóvenes, con créditos accesibles para que puedan adquirir un departamento o casa propios.

En un encuentro con más de tres mil jóvenes en Saltillo, Coahuila, consideró que la mayoría de este sector de la población aún vive con sus padres debido a lo difícil que es adquirir un crédito hipotecario.

"Nosotros queremos apoyar a todos aquellos jóvenes que quieren salir adelante y una buena noticia: va a haber apoyos para que tengan su propia vivienda", dijo en el evento Jóvenes Sin Miedo X24.

Agregó que en su sexenio mantendrá las becas que se entregan a los jóvenes que no estudian, pero, además, incrementará los apoyos para aquellos que tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo.

En otro tema anunció que, como incentivo, los estudiantes recibirán cada mes una tarjeta para adquirir datos de Internet y no gasten en este rubro.

Explicó que, para combatir la deserción escolar por la falta de dinero, se apoyará a los jóvenes para que tengan transporte gratuito, lo que se hará en coordinación con los gobiernos estatales de todo el país.

"Yo quiero jóvenes que no tengan miedo a divertirse. Jóvenes que no les dé miedo salir con el temor de no regresar a su casa. Quiero jóvenes emprendedores, que no tengan miedo a emprender su propio negocio", expresó.

Gálvez Ruiz señaló que como presidenta de la República trabajará y se esforzará todos los días para que todos los jóvenes mexicanos logren sus sueños.