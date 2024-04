WhatsApp: ¿Por qué no era posible enviar ni recibir mensajes?

La mañana de hoy, varios usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram reportaron que la aplicación de mensajería WhatsApp dejó de funcionar.

Esto ocasionó que los dispositivos dejaran de enviar y recibir mensajes, llamadas, audios y cualquier otro archivo multimedia.

Según Down Detector, un portal de internet que monitorea el funcionamiento de diversas plataformas, las fallas en WhatsApp comenzaron alrededor de las 12:00 horas. El sitio explicó a través de su página web que el problema se registró principalmente en la Ciudad de México, pero hay quejas en toda la república Mexicana.

FALLA ES A NIVEL MUNDIAL

La falla se presentó de manera intermitente hasta que fue definitiva. Asimismo, poco después se reportó que otras redes sociales como Facebook e Instagram también presentaban problemas.

Uno de los sitios web más reconocidos para detectar interrupciones en servicios en línea, Downdetector, notó un aumento significativo en los informes de problemas con WhatsApp a partir de las 12:00 del miércoles 3 de abril.

La caída del servicio de WhatsApp se registró en varios países. Según los datos de Google Trends, en Estados Unidos también ha habido un aumento considerable en las búsquedas relacionadas con los fallos en la famosa aplicación de mensajería.

Los términos de búsqueda más populares en Estados Unidos sobre este tema son: "Whatsapp outage", "¿Whatsapp down?", "Is whatsapp down right now?".