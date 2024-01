Voy a lanzar reforma para limpiar de corrupción al Poder Judicial: AMLO

En la mañanera de este martes dos de enero , el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó que este año buscará la reforma integral en el Poder Judicial para "limpiarlo de corrupción" y que los magistrados, jueces y ministros sean elegidos por voto popular.

AMLO dijo que espera que esta vez si logre pasar la reforma, por lo que esperará los resultados de las elecciones, para ver si lograra la mayoría calificada en el Congreso.

VOTO POR VOTO

El mandatario federal comentó que políticos de oposición aseguran que someter a votación los puestos de magistrados y jueces, se abre la puerta para que cualquier persona, aun sin conocimientos necesarios, llegue a dichos puestos importantes.

"No exageren, no cualquiera va a ser juez, magistrado o ministro, son unos exagerados porque empiezan a decir que cualquier ciudadano va a ser juez. No va a ser así, pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos, los jueces son ciudadanos, así se escogen los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos", aclaró AMLO.

PANORAMA

López Obrador aprovechó para explicar la importancia de "limpiar de corrupción" el Poder Judicial y ejemplificó que, en el Caso Ayotzinapa, magistrados daban un plazo de 10 días al ministerio público sobre supuesta tortura a implicados en la desaparición de los 43 normalistas, pero se les dejó en libertad.

El presidente dijo que la prueba de que algunas de estas personas no eran inocentes es que posteriormente se convirtieron en testigos protegidos.

AMLO señaló que es por ello que se necesita una reforma. Aceptó que si bien a su gobierno ya no le alcanza el tiempo para realizar esta transformación del Poder Judicial, se dijo confiado de que la administración que tome el poder en octubre de este año continuará con esa tarea.

Cabe destacar que durante 2023 la reforma que presentó no fue aprobada y ha mantenido un enfrentamiento constante contra los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como con jueces del Poder Judicial, incluso exhibe en sus conferencias mañaneras las resoluciones que toman.