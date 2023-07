Volaris lanza ofertas en vuelos nacionales a menos de 100 pesos. Aquí los destinos

En estas vacaciones no te quedes encerrado en casa, ya que con las nuevas ofertas de la aerolínea Volaris decir que no hay dinero para viajar ya no es pretexto, pues con sus increíbles promociones podrás vacacionar sin preocuparte en gastar demasiado en vuelos.

Volaris tiene una promoción en destinos nacionales e internacionales, en los que puso en oferta un millón de vuelos desde 99 pesos, precio que aplica en viajes dentro del territorio nacional.

Con la "99manía", la aerolínea, que se caracteriza por constantes promociones en vuelos en el país y en el extranjero, te da la oportunidad de viajar a paradisiacos destinos mexicanos por solo 99 pesos.

Pero para aprovechar esta oferta tienes que apresurarte, ya que esta promoción termina hoy miércoles 26 de julio y es válida en las compras realizadas en la página de la aerolínea Volaris, para viajar del 1 al 30 de septiembre de 2023.

ESTOS SON LOS DESTINOS QUE APLICAN EN LA PROMOCIÓN DE 99 PESOS EN DESTINOS NACIONALES

· Toluca-Guadalajara

· Guadalajara-Cancún

· Guadalajara-Tijuana

· Tijuana-Ciudad de México

· Ciudad de México-Cancún

· León-Cancún

· Tijuana-Morelia

¡Esta es tu oportunidad para viajar! ?? Escoge tu destino y entra aquí https://t.co/hvCzwzLP3w pic.twitter.com/AFYbPE6ZW3 — Volaris (@viajaVolaris) July 25, 2023

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VIAJE

Estos son los términos y condiciones de viaje en la promoción "99manía" de Volaris

· Es importante señalar que esta promoción no incluye la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA)

· La TUA puede variar dependiendo del aeropuerto donde se inicie el viaje.

·Aplica en vuelos sencillos directos, no aplica en conexiones.

· No aplica en grupos mayores a 10 personas

· Promoción valida únicamente viajando con reservación zero, tarifa preferencial que incluye el transporte de un objeto personal, cuya medida no exceda 35x45x20 cm. (que quepa debajo del asiento frente a ti).





DESTINOS INTERNACIONALES TAMBIÉN TIENEN PROMOCIÓN

La aerolínea también tiene una oferta para quienes deseen ampliar sus horizontes y viajar al extranjero, con vuelos desde 99 dólares, con destinos a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.

· Los Ángeles

· Las Vegas

· Nueva York

· Bogotá

· San José

· San Salvador

· San Pedro Sul