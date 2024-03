Visa americana: ¿Cuáles son los motivos por los cuales te la pueden cancelar?

Tener una visa de turista para ingresar a Estados Unidos no garantiza la entrada sin mayores inconvenientes. En caso de cancelación, la SRE apunta que únicamente un oficial consular de Estados Unidos puede decidir si se otorga una nueva y se tiene que pedir un perdón de visa.

Al entrar por vía terrestre o aeropuertos estadounidenses, los viajeros deben someterse a una breve entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quien evalúa si cumplen con los requisitos de viaje y no tienen intenciones de quedarse de manera permanente en el país

Durante esta entrevista, se realizan preguntas sobre la dirección y nombre del hospedaje, motivo del viaje, duración prevista en Estados Unidos, vuelo de regreso, cantidad de dinero en efectivo, alimentos en el equipaje, entre otras. Los oficiales buscan asegurarse de que la visita sea temporal y que se cumplan las leyes de inmigración.

Si las respuestas del turista generan dudas o hay inconsistencias en su historial, el oficial puede proceder a una segunda inspección e incluso cancelar la visa. La cancelación se materializa con la rotura, corte o algún mensaje que invalide el documento.

ESTOS SON LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE PODRIA CANCELAR LA VISA AMERICANA

Permanencia excedida : Si el visitante se queda en Estados Unidos más tiempo del autorizado

: Si el visitante se queda en más tiempo del autorizado Información falsa: Proporcionar datos incorrectos a un oficial de CBP

Proporcionar datos incorrectos a un oficial de Uso no autorizado de carril SENTRI: Utilizar este carril sin autorización puede ser motivo de cancelación

Utilizar este carril sin autorización puede ser motivo de Comisión de delitos en Estados Unidos : Cualquier actividad criminal

: Cualquier actividad criminal Extravío no reportado: No informar la pérdida de la visa

No informar la pérdida de la Transporte de artículos prohibidos : Portar armas, explosivos, drogas u otros elementos prohibidos

: Portar armas, explosivos, drogas u otros elementos prohibidos Declaración falsa de ciudadanía : Pretender ser ciudadano estadounidense o prestar la visa a otra persona puede ser sancionado con la cancelación

: Pretender ser ciudadano o prestar la a otra persona puede ser sancionado con la Uso con fines lucrativos: Trabajar o realizar compras con fines de reventa en Estados Unidos con visa de turista puede resultar en la cancelación

Trabajar o realizar compras con fines de reventa en con de puede resultar en la Facilitar el cruce ilegal : Ayudar a personas sin la documentación adecuada a ingresar a Estados Unidos puede llevar a la cancelación

: Ayudar a personas sin la documentación adecuada a ingresar a puede llevar a la Estudio o trabajo sin autorización : Realizar actividades no permitidas con la visa de turista puede resultar en la cancelación

: Realizar actividades no permitidas con la de puede resultar en la Proceso judicial pendiente : No asistir a audiencias judiciales pendientes en Estados Unidos

: No asistir a audiencias judiciales pendientes en Aceptación de asistencia pública con documentos falsos: Recibir ayuda gubernamental con documentos falsificados

En caso de que se cancele la visa, se debe respetar la decisión del oficial de CBP. En situaciones injustificadas, se puede contactar a un consulado mexicano para obtener asistencia. Sin embargo, solo un oficial consular de Estados Unidos puede decidir otorgar una nueva visa, y en algunos casos, se puede requerir un perdón de visa.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CANCELACIÓN DE LA VISA AMERICANA?

La cancelación de una visa americana implica que el documento ya no es válido para ingresar a Estados Unidos.

Cuando una visa es cancelada, se reflejará en el historial de inmigración del individuo. Sin embargo, en algunos casos, el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede anotar las siglas "CWOP", que significan "Cancelled Without Prejudice" (Cancelado sin prejuicio). Esta anotación indica que la cancelación no tiene efectos negativos en futuras solicitudes de visa, siempre y cuando no existan razones adicionales para la negación.