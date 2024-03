Visa americana: ¿Contratar una empresa de trámites garantiza la aceptación?

La visa americana permite a las personas ingresar temporalmente a Estados Unidos. Existen dos categorías principales de visas de visitante, que son la B1 Y LA B2. En ambas no se permite el empleo remunerado en el país. Las actividades permitidas incluyen turismo, vacaciones, visitas a amigos y familiares, así como tratamientos médicos.

Si estás considerando tramitar la visa americana de turista, es posible que te enfrentes a la pregunta de si es mejor hacer el proceso por ti mismo o contratar a una empresa especializada. Aunque algunas empresas ofrecen servicios atractivos, la Embajada de Estados Unidos en México advierte que ninguna garantiza la obtención de la visa.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA SOLICITAR LA VISA AMERICANA POR PRIMERA VEZ?

Para aquellos que decidan realizar el trámite por sí mismos, el Servicio Oficial de Citas para Visas proporciona un proceso paso a paso. Aquí están los pasos esenciales para solicitar la visa americana por primera vez:

Determina el tipo de visa: Identificar el tipo de visa que se necesita para el viaje a Estados Unidos . Si es para turismo, compras y visitas familiares, la B1/B2 es la opción común

Identificar el tipo de visa que se necesita para el viaje a . Si es para turismo, compras y visitas familiares, la es la opción común Completar el formulario DS-160: Llenar el formulario de solicitud de visa (DS-160) por Internet en.

Llenar el formulario de solicitud de visa por Internet en. Registrarse en el Servicio Oficial de Citas para Visas: Ingresando en la página oficial y seguir los pasos para crear una cuenta de usuario, ingresar la información del solicitante, proporcionar el número de confirmación DS-160 y programar una cita

Ingresando en la página oficial y seguir los pasos para crear una cuenta de usuario, ingresar la información del solicitante, proporcionar el número de confirmación y programar una cita Pagar la tarifa de solicitud : Realizar el pago de los 185 dólares de la solicitud de visa americana en el banco

: Realizar el pago de los 185 dólares de la solicitud de en el banco Asistir a la cita en la Sección Consular: Acudir a la cita en la Sección Consular con la documentación necesaria y estar listo para la entrevista con el oficial consular

Acudir a la cita en la Sección Consular con la documentación necesaria y estar listo para la entrevista con el oficial consular Verifica el estado de la visa: Después de la cita, verificar el estado de la visa y la información de entrega en https://ceac.state.gov/CEAC

Después de la cita, verificar el estado de la visa y la información de entrega en https://ceac.state.gov/CEAC Llenar el formulario DS-160 es clave: Uno de los aspectos más cruciales del trámite es completar el formulario DS-160 con precisión y detalle.

La evaluación de la solvencia económica comienza con la cumplimentación del formulario. Secciones como ingreso mensual y detalles sobre la empresa para la que trabajas son revisadas minuciosamente por el oficial consular durante la entrevista.

¿SI SE CONTRATA UNA EMPRESA FACILITA LA ACEPTACIÓN DE LA VISA AMERICANA?

Si optas por contratar una empresa para el trámite, ten en cuenta que debes asegurarte de que manejen adecuadamente tus datos personales, ya que se trata de información sensible. Investiga a fondo la reputación de la empresa para evitar fraudes y ten presente que eres el único responsable del pago, ya que la Embajada de Estados Unidos no realiza reembolsos en caso de no otorgar la visa.

A través de sus redes sociales, la Embajada desmintió el mito de que contratando una empresa se asegura la aprobación de la visa. En una publicación, aclararon: "Ninguna empresa o persona puede garantizar que te otorguen la visa. Mejor haz tu trámite tú mismo".