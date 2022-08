Video. Le falla un motor a avión de Viva Aerobús

Según el reporte, la aeronave salió de mencionado aeropuerto con rumbo a los Ángeles, California pero debido a la falla al inicio de su vuelo tuvo que retornar y realizar un aterrizaje de emergencia, activando todos los protocolos necesarios en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 horas, y no se reportaron incidencias mayores, según un comunicado dado a conocer por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

"El servicio (interno) de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se preparó para apoyar en caso de ser necesario, a las 10:45 de la noche aterrizó el avión sin ninguna novedad", comentó el responsable de Relaciones Públicas y Comunicación de la compañía en Jalisco, Miguel Cravioto Sámano.

El percance afecto 8 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la capital tapatía, 2 que estaban por arribar y 6 de salida, los cuales tuvieron que retrasar su viaje.

Una pasajera del vuelo 518, identificada como Kimberly García, grabó el angustioso momento y lo compartió a través de su cuenta de Twitter el cual acompañó del siguiente mensaje.

"La forma que Viva Aerobús ha manejado esta situación es asquerosa! ¡Ninguna comunicación de ninguno de los tripulantes del vuelo a las personas que pensaban que estábamos a punto de morir! No vuele en esta aerolínea", se lee en la cuenta @kimbertothelee.