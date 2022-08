Video. Detienen a mujer y luego muere en los separos

Luego de unas horas en los separos fue encontrada sin vida, presuntamente se había quitado la vida ahorcándose, para lo que utilizó su ropa interior.

La mujer que falleció fue identificada como Abigail H., de 30 años de edad, y a través de un video que circula en redes se observa como la pareja da la víctima apoya los uniformados para subirla a la patrulla, debido la actuación impropia que cometió. El material fue tomado y compartido por testigos de la detención.

Por su parte el padre de Abigail realizó una publicación en su cuenta de Facebook para exigir justicia por la muerte de su hija, a quien asegura que fueron los policías quienes la asesinaron y que montaron la versión de que ella misma se quitó la vida.

"Yo, José Luis Hay y Hay, padre de Abigail, solo quiero justicia, porque los policías de Salina Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí; por un momento entré en shock, pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron. Quieren que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la Policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron", manifestó el afligido padre.

El pasado viernes Abigail iba a bordo de un vehículo junto a su pareja y comenzaron a discutir, en ese momento son detenidos por policías municipales, pero sólo ella es llevada a las celdas, mientras que él la acompaña hasta la delegación y espera por ella.

Incluso manifiesta que ella le pidió una torta y al regresar sólo alcanzó a escuchar ruido y desde ese momento ya no supo nada de ella.

La familia de Abigail fue notificada de su fallecimiento horas más tarde, durante la madrugada del sábado 20, con el argumento de que se había ahorcado, versión que no está del todo claro.