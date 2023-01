Video. Así encontró a su hija en la prepa

Al menos fueron 5 adolescentes las que reportaron como intoxicadas por el consumo de la bebida alcohólica en el plantel educativo localizado en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Las autoridades de la Preparatoria 12 simplemente se limitaban a invitar a los padres de familia a que se llevaran a las menores, según relata la mujer en el video que grabó para evidenciar la situación.

"Nada más reportando el estado en el que estoy encontrando a mi hija y únicamente en la escuela me decían que me la llevara, y únicamente me hablaron para decirme que estaba en estado inconveniente. Como pueden ver le dieron de beber vodka aquí algunas amistades", sentencia la fémina.

Por su parte el Gobierno municipal proporcionó apoyo a través de la Atención a Víctimas, a las adolescentes de entre 15 y 17 años de edad, así como a sus familias.

En tanto que autoridades educativas llevarán a cabo las investigaciones de los hechos y descubrir si las menores ingirieron la bebida embriagante dentro de las instalaciones de la escuela o ya ingresaron intoxicadas al plantel.