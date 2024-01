VIDEO | Xóchitl Gálvez acepta invitación de líder de Madres Buscadoras de Sonora para buscar desaparecidos

Cecilia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo una invitación a las aspirantes a la Presidencia de la República para unirse a la búsqueda de miles de personas desaparecidas en México.

A través de redes sociales, Flores, originaria de Sonora y buscadora incansable de sus dos hijos desde hace muchos años, lanzó un video de más de un minuto convocando a Claudia Sheinbaum Pardo y Xóchitl Gálvez a sumarse a estas misiones.

"Esperamos que para este nuevo año, ya no tengan que ser las familias las que busquen a sus desaparecidos, que sean las autoridades, y que también se enfrenten sin miedo a las cifras y no las disfracen", dijo la líder de las Madres Buscadoras de Sonora.

"Invitamos a los candidatos a que nos acompañen a una búsqueda y ahí vean que les va a cambiar el panorama, y en lugar de debates que vayan a tierra y vean lo que no se puede esconder", refirió Flores.

Destacó también la necesidad de dar tranquilidad a las familias al regresar los restos para su debida sepultura. Hizo un llamado al crimen organizado para indicar dónde se encuentran estas fosas clandestinas y así lograr resultados positivos.

"No buscamos culpables y no buscamos justicia, lo único que queremos es encontrarlos", dijo.

Mis peticiones al 2024



Al Gobierno: no le tengan miedo a las cifras, no las escondan.



A las candidatas: acompáñenos a una búsqueda, verán un México que duele pero es necesario sentirlo.



A los cárteles. Tengan piedad, las madres buscadoras no somos enemigas, no nos maten. pic.twitter.com/BdM6fv3wFv