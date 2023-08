VIDEO | Sobrina de Félix Salgado Macedonio hace live tras atentado a balazos en que murió su esposo

De acuerdo con reportes, cerca de las 10:00 horas, Zulma y su esposo estaban por abordar su camioneta, la cual estaba estacionada fuera de su casa, cuando desconocidos abrieron fuego contra ellos.

A través de un en vivo a través de la red social Facebook, la política y sobrina del Félix Salgado Macedonio responsabilizó del atentado al presidente municipal, David Gama Pérez.

Asimismo, Carvajal Salgado agradeció las muestras de apoyo a la sociedad, en el momento de dolor para su familia.

"Responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó, le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también", expresó entre sollozos.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?

Ella resultó herida en la espalda y su esposo también fue lesionado, por lo que a él sus familiares lo trasladaron al Hospital Jorge Soberón Acevedo, donde momentos después dejó de existir.

Primeras versiones señalan que Carvajal Salgado y su esposo saldrían a hacer trabajo proselitista en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la Ciudad de México, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

"NO TENÍAMOS ARMAS"

Durante el en vivo en su cuenta de Facebook, Carvajal Salgado señaló que ni ella ni su esposo portaban armas, ni contaban con seguridad cuando se dio el ataque armado. "No traíamos ni una resortera, no teníamos armas", subrayó.

"No se vale, lo único que hemos hecho es trabajar para nuestra gente... para que Iguala sea mejor".

Dijo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiere poder, sin importar las vidas que tengan que cortar para lograrlo, y varias veces los llamó "cobardes, eso no se hace. Aunque no quieran, el cambio va a llegar, aunque no quieran, ustedes van a quedar enterrados en la historia de la basura como lo que son".

NO ES EL ÚNICO ATAQUE CONTRA LA FAMILIA DE LA MORENISTA

Este ataque no es el primero que la familia de Zulma Carvajal ha tenido que enfrentar, pues en marzo de 2014, el síndico procurador durante el gobierno de José Luis Abarca, Justino Carvajal Salgado, fue asesinado a tiros en la puerta de su casa.

El funcionario era hermano de Zulma y en su momento ella lo responsabilizó del crimen.

Zulma Carvajal ha expresado abiertamente su deseo de ser la candidata de Morena a la presidencia de Iguala para el 2024.