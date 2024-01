VIDEO | Se hunde buque atunero guaymense frente a las costas de Sinaloa

La tarde de este martes, autoridades del Puerto de Topolobampo reportaron el hundimiento de un buque atunero de Sonora frente a las costas de Ahome, Sinaloa.

De acuerdo con la información, se trata del "BM California", mismo que zarpó de Guaymas, junto con otros navíos en la captura de escama.

La nave se hundió la mañana de este martes en la ruta San Pablo, frente a las costas del municipio de Ahome, cerca del campo pesquero Las Lajitas.

Datos preliminares establecen que el barco se fue a pique con una tripulación de 10 personas; sin embargo, se reporta la desaparición de uno de los pescadores, así como de otro con heridas de consideración y que requirió su traslado a un hospital de Los Mochis.

Y aunque inicialmente se reportó la desaparición del motorista y del ayudante de concina, finalmente se indicó que sólo era uno de los pescadores.

EL ACCIDENTE EN EL MAR DEL BUQUE ATUNERO

De acuerdo con los reportes, el barco se encontraba operando frente a Las Lajitas, cuando, por causas desconocidas, la nave volcó con todo y tripulación.

Como pudieron, los hombres del mar llegaron a tierra, pero se dieron cuenta que faltaba uno de sus compañeros, mientras que otro tenía heridas de consideración.

Al no poder ubicar al pescador extraviado, de inmediato buscaron ayuda, por lo que habitantes del campo pesquero les auxiliaron: subieron al lesionado a un vehículo particular y, cuando lo llevaban a un hospital de Los Mochis, al llegar a la altura de la comunidad de San Juan el auto particular fue interceptado por una ambulancia de Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome, cuyos paramédicos lo llevaron a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Del percance en el mar fueron notificadas las autoridades portuarias, por lo que personal de la Octava Zona Naval de Topolobampo acudió en busca del pescador, que continúa en calidad de desaparecido.

Además de las autoridades, a las tareas de búsqueda se sumaron otros pescadores en busca del tripulante desaparecido.