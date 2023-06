VIDEO | Presunta trabajadora de la Fiscalía de la CDMX agrede a familiares de Lesly, joven asesinada por su ex

Un caso de falta total de empatía vivieron los familiares de la joven Lesly Martínez, quien fue asesinada por su exnovio Alejandro Alberto, pues fueron agredidos verbalmente por una mujer que dijo trabajaba para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a quien las redes sociales "bautizaron" como #LadyTepito.



Y es que mientras los deudos de la víctima de feminicidio, la molesta agresora, con total falta de sensibilidad, en un momento de la discusión, les espetó a quien la grababa: "Como si con eso la fueran a revivir".

El lamentable incidente se registró a las afueras de la Fiscalía, cuando los manifestantes, en demanda de justicia para la víctima, impedían el acceso a las instalaciones.

En un momento dado llega la fémina, quien con palabras altisonates pretendió intimidar a los inconformes, mientras una dama grababa su molestia.

Tras la discusión, el video fue subido a redes sociales, y por la falta de tacto de la mujer, los internautas se encargaron de viralizarlo.

En las imágenes se aprecia a una joven chica vestida de negro, quien trae una lata de gas pimienta en la mano, a la vez que habla con un hombre, al que le reclama cómo la está mirando.

"Órale no más no se me quede viendo muy v*rg* porque no sabe ni qué p*do conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la v*rg* van a aguantar", le dice la mujer.

"¿Nos está amenazando?", le cuestiona una de las manifestantes, a lo que la fémina contesta que ella también es mujer y "no hago esas mamadas".

Posteriormente se aproxima otra persona a quien le dice licenciado, le pide que se apure a terminar lo que fue a hacer y le expresa su opinión sobre la manifestación a favor de Lesly.

"Como si fueran dueñas, como si con eso la fueran a revivir", le dijo la presunta empleada de la FGJCDMX al hombre.

Al escuchar sus insensibles palabras, quien graba la confronta y le dice: "Qué mal que pienses así", a lo que #LadyTepito le revira que ella trabaja en la Fiscalía.

En ese instante supuestamente le entra una llamada al celular, y al responder le dice a "Yaira" que se pare en la esquina y traiga gente, porque la están agrediendo.

"Ya estoy aquí con el licenciado, tráete a tres de mis tías también porque se me están poniendo bien vergas...", dice, mientras se retira.