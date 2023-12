VIDEO | ¿Por qué los gatos le temen al papel aluminio?; con este truco dejarán de subirse a la cocina

Si tienes un minino curioso y deseas mantenerlo alejado de ciertas áreas de la casa, especialmente de la cocina, hay un secreto infalible que puedes probar: el papel aluminio.

Una simple lámina de papel aluminio se ha convertido en un método efectivo para evitar que los gatos trepen lugares no deseados en el hogar.

Los gatos son conocidos por su habilidad para explorar y escalar todo a su alcance, pero si quieres mantenerlos lejos de tus muebles o de zonas elevadas de la cocina, este truco casero con papel aluminio será tu solución definitiva.

¿POR QUÉ LOS GATOS TEMEN AL PAPEL ALUMINIO?

Todo comienza con un fenómeno viral en las redes sociales que mostraba cómo estos felinos intentaban escalar superficies cubiertas por papel aluminio y, al hacerlo, reaccionaban asustados, huyendo del lugar.

Se especula sobre dos razones:

Una teoría sugiere que el contacto del pelaje de los gatos con el papel aluminio genera una especie de estática, causándoles molestia al tocarlo.

Sin embargo, otra posible causa es el sonido que emite la lámina al ser tocada por las patas de los gatos, ya que este ruido resulta desagradable para sus sensibles oídos, provocando que salgan corriendo y eviten volver a intentar trepar la superficie cubierta con este material.

¿CÓMO APLICAR ESTE TRUCO EN LA COCINA?

Coloca una lámina de papel aluminio, de aproximadamente 15 a 20 centímetros de largo, en las zonas donde tus gatos suelen trepar. Puedes cubrir el área o asegurar los extremos con cinta adhesiva.

El sonido que produce al ser tocado será la señal para que el gato comprenda que ese sitio no es apto para él.

No es necesario mantener el papel todo el día; úsalo en momentos en los que no puedas vigilar la zona y desees evitar que tus mascotas suban. Recuerda que los gatos son cautelosos y no les agrada este tipo de sorpresas.

Ahora que conoces el efecto del papel aluminio en los gatos y cómo puede ayudarte a mantenerlos alejados de áreas específicas, ¡prueba este truco!