VIDEO | Policías rescatan a bebé de las aguas del mar en Veracruz

Policías de Veracruz rescataron a una bebé de tan solo 1 año y 5 meses de edad, quien cayó al mar en su carriola en un dramático incidente que mantuvo en vilo a los presentes en el muelle Bicentenario, a la altura de la majestuosa Macroplaza del Malecón.

La tragedia se desencadenó alrededor de las 17:00 horas del viernes 16 de febrero, cuando una familia disfrutaba del paseo costero; y en un instante de descuido, la pequeña que reposaba plácidamente en su cochecito fue sorprendida por una ráfaga de viento que la hizo perder el equilibrio y deslizarse peligrosamente hacia las aguas agitadas del Golfo de México.

Su valiente padre, sin pensarlo dos veces, se lanzó tras ella, ignorando por completo su propia falta de habilidades para nadar.

La escena se tornó aún más angustiosa cuando los presentes, impotentes, presenciaron cómo padre e hija luchaban contra las olas. Fue entonces cuando un grupo de policías, que realizaba su rutinario recorrido de seguridad y supervisión por la zona, recibió la alerta y actuó con rapidez y determinación.

El capitán de Fragata, Jesús Garcilazo Delgado, y el valiente policía Alexis Yair Bolaños Mijangos, junto con la colaboración decidida de dos civiles, no dudaron en arriesgar sus propias vidas para rescatar a la pequeña y a su padre en apuros.

Con movimientos coordinados y precisos, lograron alcanzar a la bebé y traerla sana y salva a la superficie, mientras el alivio inundaba a los espectadores que presenciaban la escena con el corazón en vilo.

Los aplausos y muestras de gratitud no se hicieron esperar para estos héroes anónimos que, con su valentía y prontitud, evitaron una tragedia de proporciones incalculables. Mientras tanto, los paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron rápidamente al lugar, confirmaron que la bebé, milagrosamente, no presentaba lesiones aparentes. No obstante, como medida de precaución, fue trasladada a la Torre de Pediatría para una exhaustiva revisión médica.

Este acto de heroísmo y solidaridad, protagonizado por los policías veracruzanos, es un recordatorio conmovedor de que la valentía y el servicio a la comunidad están en el corazón de quienes sirven y protegen.