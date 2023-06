VIDEO | "No estamos solos": Jaime Maussan publica avistamiento de OVNI en Tamaulipas

"No estamos solos", así se refirió el periodista Jaime Maussan al avistamiento de un objeto volador no identificado (ovni) en Matamoros, Tamaulipas, y que causó gran revuelo en la ciudad.

Y es que, en los últimos tiempos, los avistamientos se han vuelto cada vez más recurrentes en distintas partes del territorio nacional.

El impactante clip lo compartió el profesional de la comunicación en su cuenta de Facebook, y ha generado toda clase de comentarios entre sus seguidores y demás internautas.

Asimismo, el video original fue grabado por el doctor Carlos Lira Rodríguez, quien es un fiel seguidor del periodista del fenómeno ovni.

En las imágenes del clip se aprecia un misterioso objeto que sobrevuela Matamoros, causando incredulidad y hasta miedo en quienes lo avistaron.

"Ahí vemos algo que claramente no es un avión. ¿Qué les parece, chavos? Miren qué asombroso, no se trata de un avión y no se observan luces de navegación", dice el ufólogo, mostrando su enorme sorpresa.

Visiblemente emocionado, Lira Rodríguez se escucha en la grabación: "Se ve tan hermoso. Han vuelto a aparecer. No estamos solos".

Tras la publicación, seguidores de Maussan que radican en Matamoros, confirmaron que los avistamientos son comunes en la zona, pero se desconoce el origen y naturaleza de estos aparatos, constituyéndose en un misterio.