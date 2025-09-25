VIDEO | Momento en que normalistas de Ayotzinapa estrellar camión y prenden fuego en Campo Militar 1

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó este jueves una de las rejas del Campo Militar 1, en Naucalpan, Estado de México, luego de estrellar un camión contra el acceso principal y prenderle fuego.

Así fue el momento en que normalistas de Ayotzinapa estrellaron un camión contra la Puerta 1 del Campo Militar Número 1 y posteriormente le arrojaron petardos para incendiarlo.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/sTZ6YlFdba — NMás (@nmas) September 25, 2025

MITIN CON FAMILIARES DE ESTUDIANTES DESAPARECIDOS

El hecho ocurrió minutos antes de las 13:00 horas de este jueves, tras concluir un mitin encabezado por los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

La acción fue parte de la jornada "Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras", que dio inicio a las 11:00 horas frente a la Fiscalía General de la República (FGR), en la colonia Doctores de la Ciudad de México.

Desde ahí, madres y padres reiteraron su exigencia de justicia, demandaron acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y reclamaron sanciones contra los responsables de la desaparición.

Tras la concentración, un autobús con familiares se trasladó al Campo Militar 1, seguido de una caravana de al menos 20 camiones que transportaban al resto de los normalistas y simpatizantes.

A las 12:30 horas, la Avenida del Conscripto fue cerrada en ambos sentidos a la altura del complejo militar, mientras policías capitalinos, elementos del Ejército y un grupo antimotines de la Guardia Nacional resguardaban la zona.

Las autoridades habían instalado vallas metálicas y alambres de púas para reforzar el acceso.

11 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA

La protesta se enmarca en el aniversario número 11 de la desaparición de los estudiantes. Desde el pasado 17 de septiembre, se han realizado diversas movilizaciones: primero en la Normal de Ayotzinapa, luego en distintas regiones de Guerrero y, desde el 24, en la Ciudad de México, donde manifestantes se plantaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como parte de las medidas de seguridad, esta mañana también se colocaron vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional para blindar el recinto ante la marcha nacional prevista para este viernes en la capital.

Asimismo, se restringió el acceso peatonal en la calle Corregidora, lo que obligó a comerciantes del Centro Histórico a reubicar sus puestos.

Para el sábado, está programada una movilización estatal en Iguala, Guerrero, con la que los familiares y estudiantes cerrarán la serie de actividades conmemorativas, reafirmando su exigencia de verdad y justicia a 11 años de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México.