VIDEO | Mamá de Camila no quería linchamiento de Ana; quería que sufriera

Luego del linchamiento y muerte de Ana Rosa, la presunta secuestradora de la niña Camila, de 8 años de edad, cuyo cuerpo fuera encontrado en una bolsa a la orilla de la carretera Taxco-Acapulco, en el estado e Guerrero, ahora la madre de la menor, Magui Díaz declaró que ella no quería que ajusticiaran a quien fuera su vecina, sino que sufriera lo que ella está padeciendo.

De acuerdo con un medio que circula en redes sociales, tras el entierro de la pequeña, sobre cuyo ataúd, en medio del llanto, le pedía a su hija que no la abandonara, que le diera fuerza para seguir, la mamá de la pequeña señala que el linchamiento no estuvo en sus manos.

Por otra parte, dijo que Ana Rosa no actuó sola, pues aseguró que detrás de la presunta, quien era viuda y madre de cuatro, había más personas, por lo que esperaba justicia y para ello pedía el apoyo de las autoridades.

Esto es lo que dijo y se escucha decir a Magui Díaz en el video:

"Lo que yo voy a sufrir, ella lo tenía que sufrir. Todo el tiempo que yo voy a sufrir, ella lo tenía que sufrir. Y no solamente es Ana, atrás de Ana hay más gente, atrás de Ana hay más gente, y espero que de verdad me ayuden las autoridades a hacer justicia, porque no sólo era ella. Porque no estuvo en mis manos, yo ni siquiera estaba en ese momento, cuando hicieron eso, pero también... Es lo que les digo, no sólo es Ana, Ana no pudo haberlo hecho sola".

LA MUERTE DE CAMILA CIMBRA A TAXCO

Como se recordará, la pequeña Camila desapareció luego de que una amiguita la invitara a una albercada en su casa. Como no volvió a casa, sus padres publicaron en redes sociales si la habían visto, por lo que vecinos revisaron las cámaras de videovigilancia, y lo que vieron derivó en un linchamiento.

Y es que en las imágenes de los videos se aprecia cuando la niña entra a la casa de Ana Rosa, pero no se ve salir. Al día siguiente se ve cuando Ana Rosa saca un cesto con ropa y detrás de ella viene un hombre cargando en el hombro una bolsa negra.

Ambos se encuentran en un taxi, donde meten tanto el cesto, como la bolsa negra, en el que iba el cadáver de la menor, que, según la autopsia de la Fiscalía de Justicia guerrerense, falleció por ahorcamiento.

El carro de sitio fue ubicado y el chofer resultó quien cargó la bolsa y dijo que era Camila; en tanto, los vecinos, desesperados porque el inaccionar de la Fiscalía, toma hace justicia por mano propia y lincha a Ana Rosa y a dos jóvenes, quienes resultaron sus hijos, uno de los cuales se reportó había fallecido, pero no se confirmó.

Magui Díaz dijo que nunca quiso que lincharan a Ana, la mujer que habría ultimado a su hija Camila, pues debía sufrir como ella ahora sufre.



