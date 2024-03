VIDEO | Hombre es detenido por golpear a mujeres durante la marcha del 8M

Durante la marcha por el 8M en la Ciudad de México, un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) por golpear a las mujeres que se manifestaban.

El hombre se identificó como Alexander de 24 años de edad, sin embargo, negó que él haya golpeado a las mujeres y dijo que el agredido fue él.

#8M2024 #CDMX Durante la marcha de este día, un hombre que viajaba en motocicleta se metió entre la marcha y golpeó a mujeres del contingente de la #UACM pic.twitter.com/OwOfSaVE3F — Somos el Medio (@Somoselmedio) March 9, 2024

A través de una grabación se observa a un hombre sin camisa que es escoltado por uniformados de la SSC.

Durante la marcha de este #8M, este sujeto, quien dijo llamarse Alexander, fue detenido presuntamente por agredir a manifestantes.



Video: @i_alaniispic.twitter.com/OuhwQDqTzS — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 9, 2024

CLARIDAD

"Yo estaba yendo para mi casa, ya había salido del trabajo, fui a jugar ajedrez y cuando me salí, me empezaron a empujar porque no podía pasar por aquí, es la única ruta para llegar a mi casa", expresó el detenido.

La prensa cuestionó a Alexander: "¿Por qué dicen que las golpeaste, que las atacaste?".

A lo que respondió: "No, ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran".

Tras lo anterior se observa que varios elementos de seguridad obligan al hombre a entrar a una patrulla.

ALEXANDER GOLPEÓ A MUJERES DE LA MARCHA #8M



Las agredió luego de ingresar a su protesta en una motoneta en la zona de eje central y Juárez #CDMX



Así las violentó y luego fue detenido. pic.twitter.com/NJm5uOnJUt — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) March 9, 2024

POLÉMICA

La SSC detalló que uniformadas de la Policía Auxiliar (PA) detuvieron a un hombre que presuntamente agredió a dos mujeres asistentes a dicha manifestación.

Según esta versión, mientras las policías vigilaban la manifestación se percataron que en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Francisco I. Madero, de la colonia Centro, un grupo de personas retenía y golpeaba a un sujeto.

Al llegar, dos mujeres relataron que el hombre se aproximó a bordo de una motocicleta roja y comenzó a agredirlas, por lo que otras personas retuvieron al sujeto y comenzaron a golpearlo.

Por lo anterior y en atención a la denuncia, el hombre de 24 años fue detenido, informado de sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.