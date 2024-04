VIDEO | Estadounidense explota contra sus compatriotas: "Respeten la cultura de los mexicanos y si no lárguense"

Tras la polémica suscitada el pasado 9 de abril cuando se dio a conocer que un grupo de estadounidenses demandó al restaurante-bar Gaby´s de Puerto Vallarta, Jalisco, dirigido por el chef Julión Castillón, debido a la música regional mexicana que se tocaba en ese lugar, una tiktoker saltó a la luz por sus polémicas declaraciones en las que defiende la cultura mexicana y critica el que personas ajenas al país se quejen de su cultura.

Como antecedente, se tiene que los demandantes compraron un terreno cerca de su restaurante hace algunos años, y ahora comenzaran a mostrar su desacuerdo con la operación del mismo por el ambiente que se vive en el lugar.

LA REACCIÓN









La tiktoker estadounidense @DivineSophia65 se viralizó por su reacción, al criticar a sus compatriotas por no respetar la cultura de los mexicanos en su propio país.

"Así que el martes fue bastante emocionante con todas las cosas que estaban pasando con la situación de la cultura y las bandas mexicanas contra los gringos, hubo dos incidentes separados: Uno en Mazatlán, donde un turista realmente se sobrepasó y quería callar a la banda de la playa".

"Sé que muchos nacionales dicen que realmente es molesto y esas cosas también, pero eso es parte de la cultura de México y si te guste o no, no depende de nadie más, ya sea que suceda en este país, es hermoso, es asombroso, es apasionado", explicó.

CONSCIENCIA AL MOMENTO DE COMPRAR

La mujer pidió que los estadounidenses sean más conscientes al momento de adquirir un terreno o una propiedad en México, especialmente en una zona turística, donde se escucha música regional mexicana, algo que miles de usuarios aplaudieron.

"No le toca a nadie más determinar si esta cultura continúa con las bandas en la playa. Y eso me llevó a la playa de Puerto Vallarta con el restaurante de Gabby. Entonces, si alguien compró un condominio y ahora ha interpuesto acciones legales contra el propietario de una empresa familiar. Durante más de 30 años algún extranjero arrogante ha comprado un condominio y ahora está demandando al restaurante para que ya no pongan música, ¿qué nivel de derecho? Y ese tipo de derecho es lo que les deja huella", apuntó.

"Por eso los mexicanos piensan que todos los estadounidenses somos así, nos están dando mala fama. Aquí en México, si conoces a la gente adecuada y tienes el dinero, consigues lo que quieres", dijo.

Al final, la influencer de nombre Sophia envió un mensaje a los turistas estadunidenses pidiéndoles que si acuden a las playas de Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco u otras, respeten las costumbres de los mexicanos, y si no, que preferiblemente se vayan a otro lugar en donde busquen la tranquilidad y la felicidad.