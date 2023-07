VIDEO | Detienen a padres de niño de primaria que amagaron y golpearon a maestra

Autoridades del Estado de México detuvierin a los agresores de una maestra de primaria, quienes resultaron ser los padres de uno de los alumnos de la Escuela Frida Kahlo, en Cuatutitlán Izcalli.

De acuerdo con el reporte, la agresión se registró la mañana de este martes, cuando los papás del menor, identificados como Jesús Adid y Laura, acudieron a la institución educativa y la profesora les abrió la puerta. Sin cruzar una palabra, la madre del pequeño, que también los acompañaba, se le fue encima a las manos, mientras el padre permanecía a un lado de las mujeres con un arma en las manos, mientras que el pequeñito sonreía mientras se daba la agresión. Cuando la docente se vio rebasada, pidió ayuda y una de las trabajadoras de la cocina intentó acudir por auxilio, cuando el hombre se lo impidió y obligó a la mujer a ver cómo su esposa agredía a la maestra. Al término de la agresión, la obligaron a la agraviada a arrodillarse ante el pequeño y que le pidiera perdón. #Edomex | ¡GOLPIZA A LA MAESTRA!



En un #video se ve cuando los padres entran junto con su hijo a la escuela; la madre golpea a la docente en la cara y el padre la amenaza.

¿Qué pasó con el niño para esta reacción?



Luego los atacantes se marchan: primero sale la madre con el niño de la mano, al final el sujeto, quien antes de irse voltea y amenaza a la profesora. Tanto la docente, como la trabajadora de la concina acudieron a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) a interponer denuncia y lo que resulte. El momento del ataque fue grabado por las cámaras de seguridad del plantel, y se ve cómo la profesora se dirige a abrir la puerta y luego viene la golpiza; aunque no ve todo lo que ocurre, se escucha el dolor de la maestra. Por otra parte, durante una entrevista, la afectada explicó que ni siquiera es profesora del pequeño, ya que él va a primaria y ella es de un grado menor. "ME HICIERON PEDIRLE PERDÓN DE RODILLAS A SU HIJO"... Maestra cuenta todo lo que no se vio en el video compartido en redes sociales sobre su agresión, al interior del Kinder "Frida Kahlo".



Maestra cuenta todo lo que no se vio en el #video compartido en redes sociales sobre su agresión, al interior del Kinder "Frida Kahlo". pic.twitter.com/MSROo3eTsU — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) July 18, 2023