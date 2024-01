Video | Colombiana desmiente versión de su presunto secuestro

En una reciente declaración, Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas, desmintió las grabaciones difundidas por algunos medios de comunicación, alegando que son falsas; la joven afirmó que ellas se encuentran en Villahermosa de forma voluntaria y cuentan con su documentación en regla.

En un video grabado desde la Fiscalía de Tabasco, Mariana declaró: "Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos videos que montaron".

Aclaró que las ocho chicas estaban allí de forma voluntaria y que están siendo tratadas correctamente en la Fiscalía de Tabasco.

"Nosotras estamos acá de voluntad", aseguró Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares #Video: Fiscalía General de Tabasco pic.twitter.com/YYxDydXmah — El Universal (@El_Universal_Mx) January 14, 2024

La joven explicó que sus documentos migratorios se encuentran en la casa donde estaban alojadas, asegurando que están en orden, sin embargo, no proporcionó información sobre la ubicación exacta de esa vivienda ni explicó las circunstancias que llevaron a la falta de comunicación.

Sobre los audios enviados a su madre en Colombia, Mariana reveló que estaba bajo los efectos del alcohol y en un estado sentimental. "Pero estaba como borracha. Porque, pues estaba más bien sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo", detalló la joven al ser cuestionada sobre los mensajes.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que inició una investigación ante la alerta emitida por el Consulado de Colombia en Cancún sobre la "presunta retención" de las mujeres.

A través de trabajo de inteligencia, se ubicó a las jóvenes en un hotel de la ranchería Anacleto Canabal en Villahermosa, donde fueron encontradas sanas y salvas.

#ComunicadoFGE: Se logra una pronta localización de jóvenes de origen colombiano reportadas como desaparecidas en #Tabasco.https://t.co/ItoVl84f1q pic.twitter.com/gauH9ySIoT — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) January 14, 2024

La Fiscalía Especializada para el Combate de Trata de Personas ordenó su valoración psicológica y médica para confirmar su buen estado de salud. A pesar de las primeras declaraciones, la dependencia estatal no ha determinado aún si fueron privadas de su libertad y ha dado vista a las autoridades migratorias, ya que las jóvenes afirmaron tener documentos que respaldan su estancia en el país.